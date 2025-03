A propósito do Dia do Pai, que se comemora esta quarta-feira, 19 de março, Fanny Rodrigues fez uma bonita dedicatória aos seus 'pais' preferidos: o pai do seu filho e o seu próprio progenitor.

Através de uma publicação com algumas fotos, a apresentadora escreveu na legenda: "João e Fernando: Feliz dia do Pai aos meus pais preferidos do mundo".

Recorde-se que Fanny e João Almeida anunciaram o fim da relação em setembro de 2023 e têm em comum o filho Diego, de sete anos.