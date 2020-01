Margot Robbie e o seu grupo de amigas têm uma forma muito peculiar de lidar com o fim dos relacionamentos amorosos. Levando muito a sério a máxima: uma por todas e todas por uma, o grupo junta-se sempre que uma das amigas fica de coração partido para atirarem cascas de ovos aos carros dos 'ex'.

"Eu tenho um grupo maravilhoso de amigas na Austrália - somos amigas desde os quatro anos de idade e, sempre que um rapaz termina com uma rapariga do grupo, juntamo-nos todas e atiramos ovos ao carro dele", contou a atriz enquanto conversava com Rachel Smith, do 'Entertainment Tonight'.

"Uma vez eu acabei com um namorado e elas disseram: 'Como é que ele se atreve? Vamos atirar-lhe ovos!'. E eu tive de dizer: 'Não, não! Eu acabei com ele. Ele é uma pessoa muito boa. Por favor, não estraguem o carro dele!'", lembrou, sem conseguir conter a gargalhada.

Importa lembrar que, para já, Robbie parece não precisar da 'ajuda' das amigas. Esta é casada com o realizador Tom Ackerley desde 2016.

Leia Também: Zac Efron termina namoro com Sarah Bro... e já tem novo amor