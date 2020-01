Zac Efron terminou há algumas semanas o namoro com a nadadora olímpica Sarah Bro. Uma notícia que encheu de esperança os fãs de 'High School Musical', uma vez que Vanessa Hudgens, a sua ex-namorada, também terminou o relacionamento de nove anos com Austin Butler.

E Efron não demorou a ficar novamente ocupado, mas não por Hudgens...

Noticia a revista Us weekly que a nova dona do coração do ator é a atriz Halston Sage. Consta que o namoro "está sério" já desde o final do ano, pouco tempo depois do ator ter ficado entre a vida e a morte devido a uma infeção bacteriana.

Dedicado à recuperação, o novo amor tem sido o seu grande apoio.

