Começou o seu percurso televisivo na série 'Morangos com Açúcar', em 2007, e nestes últimos anos é da apresentação que João Paulo Sousa tem feito carreira.

Depois de ter passado pelo 'Disney Kids' ou 'Curto Circuito', o artista está atualmente no ar no programa 'Domingão', da SIC, e também tem marcado presença na rádio.

Hoje é o convidado da rubrica 'Quando Eu Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda a infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O prato favorito era pato escondido que a minha mãe fazia no forno a lenha! O que significava que além do prato ainda havia pão quentinho feito nesse dia, que comíamos com manteiga a derreter. Que bom!!! O prato que não ligava muito era sopa. E hoje não há dia em que não coma sopa. Qualquer uma. Sopa é essencial!

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Aos 12 anos as férias de verão passaram a ser férias a trabalhar. E eu adorava isso, porque era mais um passo para me tornar independente. Talvez uma das melhores recordações sejam as idas à praia da Nazaré com os meus avós. Ficar na sombra de um barco de pesca, comer a comida da minha avó, às vezes a minha prima mais velha juntava-se à festa e quando não vinha, eu ia jogar à bola com desconhecidos.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Um daqueles sábados em que saía de bicicleta com amigos e só voltava a casa quando o sol se punha. Houve muitos. Subíamos a árvores, fazíamos fortes, cabanas, apanhávamos fruta para comer…

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… [Uma pequena alteração]. Se voltasse à minha infância, saltava para o colo do meu avô. É do que tenho mais saudades!

