É um amante de viagens e uma presença notória na ficção nacional. Pedro Sousa estrou-se na televisão na série 'Morangos com Açúcar' e os mais recentes trabalhos que fez foi também na TVI, como na novela 'Queridos Papás'.

No entanto, também já fez parte de projetos da SIC, como em 'Sol de Inverno' ou 'Nazaré'.

Esta semana, Pedro Sousa é o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha várias memórias da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Lasanha ou arroz de pato, são os meus pratos preferidos. Obviamente, feitos pela minha mãe. Detestava sopa de cogumelos e agora adoro.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Não tenho a certeza. Admirava e admiro pessoas como o professor Maymone Martins, cardiologista que me seguiu desde pequeno, porque são pessoas que fazem a diferença no mundo.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Felizmente, tive algumas férias em pequenino. Desde verões em família na Praia Verde, à Disney em Paris, foram todos momentos incríveis.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Não sei mesmo a que dia voltava. Isso é muito específico. Mas obviamente que voltando atrás. Sabendo o que sei hoje, mudava uma ou duas coisas, mais no sentido de me ter empenhado mais no que me propus fazer na altura.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… seria muito diferente do que foi. Tive muita sorte de ter tido a infância que tive.

Pedro Sousa© Instagram_pedrosousa__

