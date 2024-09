O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Massambala. É como se fosse um arroz doce mas é com uma semente - massambala - e quem fazia era a minha mãe. Muito bom! Saudades... Não gostava nada de comer funge ou pirão - que é feito com farinha de milho ou de bombó. Mas agora já gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Sempre foram os meus pais. A nível musical era a Céline Dion e a Whitney Houston.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Foram aqui para Portugal. Não viajávamos muito, mas lembro-me de em 1990 a minha mãe conseguiu trazer-me a mim e aos meus irmãos aqui para Portugal pela primeira vez. Foram umas férias incríveis. No regresso a Luanda apanhei um castigo da minha mãe porque perdi-me na casa de banho a brincar com o secador das mãos. Fiquei lá a secar as mãos enquanto que eles tinham embarcado e a minha mãe ficou tonta à minha procura.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Ao Natal da minha infância. Era muito divertido.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca... não sei. Foi tudo tão bom. Não mudava nada.

Pérola© Pérola | Pedro Duarte

