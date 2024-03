Duarte Gomes tem-se mantido muito presente nos canais portugueses e soma já vários projetos no mundo da representação, entre eles séries televisivas infantis como 'As Pitas da Blue' ou 'Ilha das Cores'.

A série de sucesso juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI, também faz parte do seu percurso, estando neste momento no ar na novela 'Senhora do Mar', da SIC.

Hoje é o convidado da rubrica 'Quando Eu Era Pequenino', do Fama ao Minuto.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Diria que era bitoque. Não gostava de ervilhas quando era muito miúdo e agora adoro ervilhas com ovos escalfados (mas adoro de morte).

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Ilha do Farol.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Fiz um espetáculo em que era o Robin dos Bosques, mas a única coisa que me lembro era da minha namorada da altura - nós estávamos no infantário - na torre. Mas não tenho memória do espetáculo. Gostava, não de viver o momento, mas de ser espetador desse espetáculo.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… deixava de fazer o que fiz.

Duarte Gomes© Instagram_duartegomesoficial

