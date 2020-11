Este tem sido um tempo de mudanças na TVI. O regresso de Cristina Ferreira ao canal, agora como diretora de Entretenimento e Ficção, trouxe novos projetos, novas ideias, uma nova vida. No dia em que se apresentaram as grandes novidade à imprensa, Cristina estava lá. De sorriso no rosto. Visivelmente orgulhosa do futuro que os aguarda.

E foi do futuro que a comunicadora falou durante uma conferência de imprensa, neste caso, juntamente com a nova dupla da manhã - Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

"Quando comecei com o Manel foi logo com este ar pespineta, a tentar descontruí-lo um bocadinho, mas depois fomos adensando ao longo dos anos. Eles próprios vão tentar fazer isso e vão fazê-lo naturalmente", começou por dizer.

"Como o Cláudio dizia, é impossível estar num programa daytime sem estares em verdade. O filtro que nos separa de quem está do outro lado é muito ténue. Mais ténue do que as pessoas imaginam. Sabem exatamente quando estamos bem-dispostos, mal-dispostos, quando estamos com um problema, quando queremos sorrir ou chorar. Não vale a pena estares a inventar dentro de um programa de manhã", defende.

Entretanto, reflete sobre o seu atual projeto na estação de televisão: "O que eu faço no 'Dia de Cristina' não é muito diferente daquilo que se faz no 'Você na TV'. A forma como embrulhas, como pões no cenário, como tentas fazer com que o produto chegue lá a casa é que é diferente. E cada apresentador transforma consoante a sua personalidade".

A aposta no entretenimento

Em 2021, Cristina irá apostar em força no entretenimento, destacando-se aqui o novo programa 'All Together Now', que a própria define como "o maior formato de talentos do mundo".

"Vamos estreá-lo numa altura em que as pessoas querem festa. Diversão. Grandiosidade. Ele tem isso tudo. Vai ter 100 jurados, 100 pessoas que vão estar ali a julgar quem se apresenta no programa de talentos. Queríamos estar num sítio onde acontecesse aquela festa e ela vai acontecer na televisão", explicou.

