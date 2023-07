Tal como tem acontecido com a realeza um pouco por toda a Europa, também a família real da Noruega já divulgou as fotografias oficiais de verão.

Vestidos com visuais descontraídos, os príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit posaram sorridentes ao lado dos filhos, a princesa Ingrid, de 19 anos, e o príncipe Sverre, de 17.

Enquanto o mais novo da família usava uma camisa clara e calças de ganga, tendo-se deixado fotografar com as mãos nos bolsos, a irmã optou por uma blusa branca de decote quadrado e manga francesa abalonada, com estampado floral em azul, e calças brancas semitransparentes.

Já a princesa herdeira optou por uma camisola de mangas compridas estilo navy, que conjugou com calças brancas, e o príncipe elegeu um visual todo em azul, tendo a camisa um tom mais claro que as calças.

"Feliz verão! Hoje, o navio real da Noruega navega ao longo da costa do nosso condado mais setentrional. A família do príncipe herdeiro navegou pelo rio Neiden, que desagua na aldeia de Neiden, no município de Varanger", refere a mensagem publicada em conjunto com as fotografias, referindo ainda que a princesa se prepara para iniciar, no próximo outono, o seu percurso como assistente escolar e trabalhadora ambiental, enquanto o irmão mais novo começará no final do verão o seu último ano escolar.

