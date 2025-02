A investigação a Marius Borg, filho mais velho da princesa Mette-Marit (que nasceu de um anterior relacionamento) continua, depois deste ter sido acusado de agredir e abusar sexualmente ex-namoradas.

Apesar de estar a passar por esta situação mais delicada, o filho de Mette-Marit tem contado com o apoio da família. Para o príncipe Haakon, seu padrasto, Marius sempre teve a mesma importância que os irmãos, os príncipes Ingrid e Sverre.

Segundo o meio de comunicação Se og Hor, Marius, Marius passou o fim de semana com Haakon e Ingrid no norte da Noruega.

A escolha do destino deveu-se ao facto de Ingrid - futura rainha - estar a concluir a primeira parte da sua formação militar no acampamento Skjold. Assim, esta terá recebido permissão para se encontrar com o pai e o irmão. Os três, inclusive, foram vistos a nadar num resort.

Leia Também: 'Caso Marius': Princesa Mette-Marit não será interrogada pela polícia