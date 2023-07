O verão já chegou e com ele as fotografias oficiais das Casa Reais europeias, que costumam publicar nesta altura do ano algumas imagens dos membros da realeza com visuais mais descontraídos.

Este foi o caso dos príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia, que divulgaram este fim de semana uma fotografia com os filhos, exibindo looks casuais.

A princesa optou por um vestido de alças, enquanto o príncipe escolheu uma T-shirt e calções, o mesmo visual que exibiam os seus filhos mais velhos, Alexander, de sete anos, e Gabriel, de cinco.

Já o filho mais novo, Julian, de dois anos, vestia jardineiras e uma T-shirt branca. "Saudações de verão", escreveram, na legenda das fotografias.

