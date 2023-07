Desde que abandonaram o núcleo sénior da realeza britânica, em 2020, que o príncipe Harry e Meghan Markle têm procurado o seu lugar a nível profissional. Contudo, este não tem sido um caminho fácil. Segundo o Page Six, o casal considera que as mortes do príncipe Filipe e da rainha Isabel II, assim como a pandemia, contribuíram para tal.

"A palavra certa é que eles consideram que têm sido mesmo azarados", disse por seu turno uma fonte ao Daily Mail a este respeito.

Entre os vários projetos com que colaboraram, destacam-se as parcerias com a Netflix e o Spotify. No caso do Spotify, para o qual Meghan produziu o podcast 'Archetypes', o acordo já chegou ao fim.

Quanto à Netflix, para além da polémica série documental que lançaram em dezembro de 2022, 'Harry & Meghan', esperam-se novos lançamentos em breve.

Ainda assim, e apesar das conquistas, os duques de Sussex acreditam que o seu 'timing' não tem sido o melhor. Por exemplo, em abril de 2021 a morte de Filipe de Edimburgo, marido da rainha, acabou por 'abafar' a entrevista que deram a Oprah Winfrey.

O mesmo aconteceu com o livro de memórias de Harry 'Na Sombra', que foi publicado pouco tempo após a morte de Isabel II.