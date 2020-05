A atual edição do reality show 'Big Brother' junta pessoas com as mais diversas histórias e uma delas é Sandrina, que vive em Moura e é filha de pai cigano. Num vídeo onde relata um pouco da sua vida, a concorrente abordou alguns dos preconceitos que teve de enfrentar por causa disto.

"Comecei a namorar com 17 anos, mas quando a mãe do meu namorado descobriu que eu era de etnia cigana proibiu mesmo, nós gostávamos muito um do outro, mas tivemos mesmo de terminar", confessa.

Falando desta mesma relação, a mãe da jovem concorrente acrescentou: "Já gostava muito dela [a mãe do namorado], era muito bem tratada, já fazia viagens, era como uma filha. Fez com que o filho terminasse o namoro com a minha filha", lamenta.

