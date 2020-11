Sensualidade é sem dúvida a palavra de ordem no seio da família Kardashian/Jenner. Kim Kardashian, aquela que levou o clã a tornar-se conhecido, conheceu a fama através das sumptuosas curvas do seu corpo, com destaque para o rabiosque.

No entanto, agora, parece que uma das irmãs tem-lhe feito concorrência. Falamos de Kylie Jenner, a mais nova.

Hoje, dia 18, a empresária partilhou com os mais de 200 milhões de seguidores no Instagram várias fotografias onde o rabiosque era o elemento que se destaca.

Ora veja.

