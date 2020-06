O diário do 'Big Brother' desta quinta-feira, dia 25, contou com a presença de Cláudio Ramos, que se juntou a Mafalda de Castro para anunciar que Diogo foi salvo pelo público, deixando de estar em risco de sair no próximo domingo. Contudo, o direto ficou também marcado pelas polémicas declarações de Sónia e a discussão entre a vendedora ambulante e Noélia

Ao comentar o sucedido, o apresentador afirmou que a postura de Noélia pode causa irritação em concorrentes com personalidades mais explosivas, o que não caiu bem ao público.

Pelas redes sociais, logo se fizeram notar críticas a Cláudio. Muitos foram os internautas que afirmam que o apresentador está a tirar partido de Sónia.

"Cláudio desculpe meter-me, mas já não é possível ver mais o BB, aquilo é manipulação pura e dura. Saber que a Sónia como a Teresa já falaram com os seus familiares (elas próprias confirmaram) e depois a Sandrina receber uma nomeação direta para só ficar bem visto o programa? Mas o que é isto? Uns podem mais que os outros? Essa Sónia já está a ser levada ao colo há muito tempo, mas hoje com a confirmação que falou com ele, diz tudo do programa. Gosto muito de si, infelizmente merecia um programa melhor", escreveu uma seguidora.

"Porque está sempre a relativizar o que a Sónia faz? Foi agressiva com a Noélia e fez um comentário maldoso. Viu-se no tom. Gosta da Sónia porque da canal? É isso? É mais visto? Lamentável", atirou outra internauta.

"Desculpe a minha opinião, eu sempre gostei de o ver como apresentador mas hoje passou dos limites. Acusar a Noélia da falta de educação da Sónia é demais. Deu os parabéns à Sónia e acusou a Noélia. Esteve muito mal", lê-se ainda.

Estas reações surgem na caixa de comentários de uma fotografia publicada por Cláudio Ramos esta manhã.

