Embora as gravações da 17.ª temporada ainda não tenham começado por causa da pandemia, uma coisa é certa, esta fase que o mundo atravessa vai ser destacada em 'Anatomia de Grey'.

Quem o diz é a produtora Krista Vernoff. "Não há forma de sermos uma série de médicos há tanto tempo e não cobrirmos a história médica das nossas vidas", partilhou, como cita a Entertainment Weekly.

Krista contou ainda que os argumentistas da série têm estado reunidos com médicos da vida real, que têm partilhado as suas histórias sobre como estão a lidar com a pandemia da Covid-19.

"Todos os anos, os médicos vêm contar-nos as suas histórias, e geralmente eles contam as mais engraçadas e malucas. Este ano parece mais uma terapia", disse. "Os médicos entram e somos as primeiras pessoas com quem estão a conversar sobre este tipo de experiências. Eles estão literalmente a tremer e a tentar não chorar, estão pálidos e a falar sobre isto como se fosse uma guerra - uma guerra para a qual eles não foram treinados", acrescentou, afirmando que tem sido "realmente doloroso" ouvir os testemunhos sobre o sofrimento dos pacientes e profissionais de saúde.

Embora as gravações da 17.ª temporada ainda não tenham começado precisamente por causa da pandemia, Vernoff adianta que os guionistas estão a trabalhar duro para criar histórias. "As nossas conversas têm sido constantemente sobre como é que vamos manter vivo o humor e o romance enquanto contamos estas histórias realmente dolorosas", rematou.

Leia Também: AO MINUTO: Vacinas na 2ª. metade de 2021; Foco na Lisnave com 12 casos