Alegadamente, a guionista de 'Anatomia de Grey' Elisabeth Finch alterava a sua aparência (como rapar o cabelo) e fazia "pausas para vomitar" para levar as pessoas a acreditarem no seu plano. Ao que se consta, queria que as pessoas pensassem que estava a lutar contra um cancro.

Esta história é abordada no documentário 'Anatomy of Lies', que fala das mentiras de Elisabeth Finch, uma vez que, segundo o New York Post, fingiu que estava doente com cancro durante quase uma década. As mentiras foram 'descobertas' pela Vanity Fair em 2022.

Elisabeth Finch começou a trabalhar com a equipa da série 'Anatomia de Grey' em 2014 e deixou muitos dos seus colegas chocados ao saberem de todas as mentiras.

