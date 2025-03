Ellen Pompeo, que interpreta Meredith Grey em 'Anatomia de Grey', revelou esta quarta-feira, no podcast 'Call Her Daddy', que houve uma cena de sexo na série que a fez chorar durante as filmagens.

A atriz de 55 anos referiu-se à cena em que a sua personagem e a de TR Knight, George O'Malley, fizeram sexo na segunda temporada.

"O TR e eu somos tão bons amigos e tivemos de fazer uma cena de amor. Estávamos ambos a chorar", relembrou Pompeo.

"A cena foi tão desconfortável e estranha. Ele não queria fazer aquilo, eu não queria fazer aquilo. Quando filmámos, foi tão mau. Havia muita pressão", contou.

"No teu pior pesadelo, precisarias de fazer a cena uma vez, mas nós tivemos de filmar aquela merd*... Eu nunca assisti à cena sequer" confessou. "Eu não sei como foi filmada ou montada, mas eu estive totalmente em lágrimas durante toda a cena. Aquelas lágrimas são reais. Havia muitas coisas que eu não queria fazer naquela época", concluiu.

A segunda temporada de 'Anatomia de Grey' estreou em setembro de 2005 e esteve em emissão até maio de 2006. A série está atualmente na sua 21.ª temporada.

