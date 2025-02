Estamos habituados a ver Ellen Pompeo a protagonizar a Dra. Meredith Grey na série de medicina, 'Grey's Anatomy'. Agora, depois de interpretar a personagem durante 20 anos, a atriz enfrenta um novo desafio profissional, o primeiro desde que começou a atuar na série em 2005.

Trata-se de uma série arrepiante, baseada em factos reais, que muda completamente o seu estilo e certamente surpreenderá os seus fãs.

A carreira de Ellen Pompeo é incomum no mundo do entretenimento, já que, como ela mesma reconheceu, quando começou em 'Grey's Anatomy', o seu interesse em explorar outras personagens desapareceu, sentindo-se confortável no seu papel enquanto Meredith Grey e ao qual se dedicou de corpo e alma.

Porém, em 2022, a notícia de que a atriz iria embarcar num novo projeto pelo qual estava a abandonar a famosa série de medicina, foi uma surpresa para os fãs. A pergunta que surgiu naquele momento foi: qual seria esse novo trabalho?

E finalmente temos a resposta! Ellen estará em 'A Good American Family', uma série que estreia na plataforma Hulu, no dia 19 de março.

Nesta ficção perturbadora, composta por seis episódios, Pompeo assume o papel de Kristine Barnett, que, juntamente com o seu marido Michael (Mark Duplass), adota Natalia (Imogen Faith Reid), uma menina ucraniana com uma forma rara de nanismo, de quem eles passam a cuidar juntamente com os seus três filhos.

No entanto, eles começam a suspeitar que a jovem não é uma criança, mas sim uma adulta e que os está a manipular, representando assim, uma ameaça para a família.

Esta história é inspirada no caso de Natalia Grace, que ganhou destaque em 2019.

Siga o link

Leia Também: Kris Jenner revela que Erik Menendez foi a sua casa nos anos 80