'Jimmy Kimmel Live', 'The Late Late Show com James Corden' e 'The Talk' são ser gravados sem público.

A partir desta segunda-feira, 16 de março, os programas da ABC e da CBS vão juntar-se a vários outros formatos televisivos dos EUA que não têm neste momento plateia, uma medida de prevenção da propagação do novo coronavírus.

Num comunicado, a ABC disse: "Como medida de precaução, decidimos suspender temporariamente o público de 'Jimmy Kimmel Live' a partir desta segunda-feira, 16 de março. O programa vai continuar a ser gravado conforme as datas agendadas e estas não serão afetadas". A mesma nota destaca ainda que a "segurança dos funcionários e dos convidados é da maior importância".

Mas este não foi o único programa dos Estados Unidos a ficar sem plateia. A CBS - canal que transmite 'The Late Late Show com James Corden' e 'The Talk' - também decidiu tomar as mesmas medidas, como foi anunciado pela estação, através de um comunicado.

A ABC também confirmou que a gravação de 'Anatomia de Grey' irá ser suspensa, pelos menos, nas próximas duas semanas.

De referir que os canais portugueses também já adotaram várias medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus e já estão a ser gravados sem público.

