Jimmy Kimmel foi avô pela primeira vez, e esta foi a razão que o levou a cancelar a gravação do seu programa, 'Jimmy Kimmel Live!', na segunda-feira, dia 19 de maio.

Ao regressar ao formato na noite de terça-feira, dia 20 de maio, o apresentador explicou que cancelou a gravação do programa porque a filha estava a dar à luz.

"Obrigado, obrigado por terem vindo, obrigado por assistirem, obrigado por se juntarem a nós aqui em Hollywood", começou por dizer ao dar as boas-vindas ao público.

"Estamos de volta ao trabalho depois de um dia extra de folga. Devíamos ter gravado ontem à noite, mas não o fizemos porque a minha filha teve um bebé ontem à noite", contou.

Jimmy Kimmel, recorde-se, é pai de Katherine, de 33 anos, e de filho, Kevin, de 31, do primeiro casamento com Gina Maddy Kimmel, com quem deu o nó em 1988 e separou-se em 2002.

Separado, manteve depois uma relação com Sarah Silverman entre 2002 e 2009, e casou-se novamente com Molly McNearney, em 2013. Juntos têm uma filha de 10 anos e um filho de oito.

Jimmy Kimmel acrescentou ainda no programa que foi a filha mais velha quem teve o bebé. "Muitas das pessoas que sabem que tenho dois filhos pequenos, não sabem que tenho dois filhos mais velhos", comentou.

"A bebé é muito saudável. Deram-lhe um nome muito fofo. Chama-se Melania. É Melania Thee Stallion...", contou ainda.

