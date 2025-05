Megan Thee Stallion colocou tudo em 'pratos limpos' ao abordar os rumores de que teria sido banida da Met Gala.

Especularam que a rapper tinha sido convidado a deixar o evento depois de ter usado o telemóvel para documentar a noite. Apesar de terem proibido telemóveis, a artista registou alguns momentos da sua passagem pela Met Gala 2025, o que levou a surgirem os rumores de que tinha sido banida.

Em conversa com a People, Megan Thee Stallion, de 30 anos, esclareceu: "Não. Vamos acabar com esses rumores agora mesmo. As pessoas ficam do género: 'Meu Deus, foste banida da Met Gala'. Não, não fui."

