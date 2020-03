Novas informações relativas às medidas de prevenção que estão a ser tomadas pelos diversos canais de televisão. O Notícias ao Minuto apurou junto da RTP que as gravações do programa 'O Preço Certo' serão suspensas, contudo, as emissões não serão canceladas (apenas não serão transmitidas em direto).

Já quanto aos programas feitos junto do público em romarias, como é o caso do 'Aqui Portugal' e de 'Domingo à Tarde', serão cancelados.

Por fim, o '5 Para A Meia Noite', 'Prova Oral' e 'Depois, Vai-se a Ver e Nada' vão deixar de ter público, à semelhança do que aconteceu com a 'Praça da Alegria'.

