Os problemas de saúde de Britney Spears são "muito mais complexos" do que os fãs pensam, adianta o Page Six.

A preocupação quanto ao estado mental da cantora tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses, de tal forma, que amigos, o marido e médicos planearam fazer uma intervenção com a mesma.

"Ninguém fora do pequeno círculo da tutela sabe realmente qual é o estado de saúde da Britney", afirmou uma fonte à publicação. "Se as pessoas soubessem realmente o seu estado de saúde, acho que mostraria que os seus problemas mentais são muito mais graves do que as pessoas pensam", argumenta.

A fonte em questão dá conta que apesar da estrela precisar de ajuda, não seria necessário a criação de mais uma tutela, existindo outras alternativas.

Vale notar que a 'princesa da Pop' esteve sujeita a uma tutela, que incluía regras muito restritas, gerida pelo pai, Jamie Spears, desde 2008. A mesma acabou por ordem do tribunal em setembro de 2021.

"Nunca acreditei que o Jamie fosse o vilão desta situação. Acho que foi julgado injustamente pelas pessoas que não tinham conhecimento da situação", completa a fonte.

