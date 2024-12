O príncipe William participou nas celebrações de Natal durante um passeio com as famílias de militares britânicos e recebeu um presente muito especial que o deixou de sorriso no rosto.

Ao chegar a Bulford, em Wiltshire, o príncipe de Gales foi calorosamente recebido pelos soldados do Primeiro Batalhão do Mercian Regiment e pelas suas famílias na base militar.

Durante a sua visita, William deparou-se com um desenho feito por Carson Heighway, de 10 anos, que retratava o próprio príncipe, com com barba e pouco cabelo.

Achando o retrato amoroso, William colocou-o no bolso e guardou-o para mostrar à família.

Enquanto Comandante-em-Chefe do Primeiro Batalhão do Mercian Regiment - uma função para a qual foi nomeado pelo seu pai, o rei Carlos III, em agosto de 2023 - William reservou ainda um tempo para se encontrar com os soldados e os seus entes queridos.

© Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images

Foi recebido por dois soldados e pelo carneiro regimental, Derby, que ele carinhosamente acariciou entre os seus impressionantes chifres curvados.

