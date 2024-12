O príncipe William revelou que está entusiasmado por celebrar o Natal com 45 pessoas este ano, noticia a Hello!. As festividades serão celebradas em Sandringham House.

O príncipe de Gales falou dos planos durante um evento para famílias do 1st Battalion Mercian Regiment, em Wiltshire, na terça-feira, 10 de dezembro.

William, Kate e os três filhos deverão juntar-se ao rei, à rainha e à família para um Natal real tradicional em Norfolk.

No evento de terça-feira, citado pela mesma publicação, William revelou a uma família estar muito entusiasmado por passar o dia de Natal com 45 familiares, "todos na mesma sala".

