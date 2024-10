O príncipe William participou num novo documentário no qual chama a atenção para uma das causas sociais mais importantes para si: o apoio aos sem abrigo.

Este sábado, dia 5, os príncipes de Gales partilharam no X (antigo Twitter) um excerto do documentário intitulado Prince 'William: We Can End Homelessness'.

"Acho que é muito importante que possamos tentar mudar e enfrentar a narrativa em torno dos sem abrigo", realça o príncipe. "Vemos todos os dias isso na nossa vida. É algo que eu quero desafiar", adianta.

Segundo a publicação, a produção será transmitida na ITV e ITVX.

Recorde-se que em 2023, o filho mais velho de Carlos III lançou o programa Homewards, que visa a construção de casas para realojar estas pessoas.

Leia Também: William revela a atividade surpreendente que George experimentou e adorou