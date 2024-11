Já se sabe que a família real britânica tende a promover as suas campanhas em prol de várias causas sociais e este mês não foi diferente. O príncipe William viajou para a Irlanda do Norte esta quinta-feira, 14 de novembro, para um dia de eventos que têm como objetivo ajudar os sem abrigo.

A viagem foi organizada pela fundação 'Homewards', criada por William - da qual falou recentemente na série documental 'Prince William: We Can End Homelessness' - e atua em diversas regiões importantes do Reino Unido, incluindo a Irlanda do Norte.

O príncipe de Gales deu início ao seu dia no The Foyer, um serviço temporário de acomodação e apoio para jovens em situação de sem abrigo, em Belfast. É administrado pela Simon Community, uma instituição de caridade para desabrigados.

Enquanto lá estava, William aprendeu como a instituição supra mencionada realiza várias iniciativas que visam prevenir e acabar com a falta de habitação para os jovens que deixam os pais adotivos e outros apoios residenciais.

O príncipe também foi apresentado aos jovens para que os mesmos pudessem falar das suas origens e do apoio que receberam.

