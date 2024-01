Será que o príncipe William irá decidir não ser líder da Igreja Anglicana quando se tornar rei um dia?

É esta a questão levantada pelo biógrafo real Robert Hardman no seu novo livro 'The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy'.

Segundo o autor especula-se que William não aceite o título, que é afiliado aos monarcas britânicos desde o Rei Henrique VIII, em 1530.

"Nos círculos reais, não é segredo que ele não partilha o mesmo senso espiritual que o pai, muito menos a devoção inabalável da falecida rainha à Igreja Anglicana", notou.

"O pai é muito espiritual e fica feliz ao falar sobre fé, mas o príncipe não. Não vai à igreja todos os domingos, assim como a maioria dos cidadãos. Pode ir até no Natal ou na Páscoa, mas é apenas isso", reflete.

"Respeita muito a instituição, mas não se sente confortável num ambiente de fé", sublinha.

O Parlamento Britânico estabeleceu a posição de Carlos III como líder da Igreja Anglicana assim que sucedeu a Isabel II, após a sua morte em setembro de 2022.

