Continuam a ser feitas novas revelações sobre a família real britânica através do livro 'The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy', do biógrafo real Robert Hardman.

O livro revela vários pormenores do que aconteceu logo após a morte da rainha Isabel II, que aconteceu a 8 de setembro de 2022.

Assim que souberam do sucedido, os filhos do rei Carlos III - William e Harry - deslocaram-se de imediato até ao Castelo de Balmoral, na Escócia.

Hardman revela que no dia a seguir, Carlos III jantou com Wiliam, mas não com Harry.

"O rei precisava de ter uma conversa importantíssima em privado com o filho mais velho", nota. "Em anos anteriores, este momento incluiria automaticamente o filho mais novo, igualmente. Mas não mais", escreve ainda, lembrando as inúmeras polémicas nas quais o duque de Sussex esteve envolvido.

O autor sublinha que Harry foi assim 'colocado de lado' tendo em conta que o pai tinha medo que este "retirasse notas para o seu livro".

