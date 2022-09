O príncipe William cancelou a sua viagem a Nova Iorque, que estava programada para o final deste mês, a propósito da morte da rainha Isabel II.

O Page Six revela que apesar da ausência do duque de Cambridge, a cerimónia dos Earthshot Prize Innovation Summit irá ser realizada à mesma no dia 21 de setembro.

Como era previsível, William permanecerá no Reino Unido.

