Louis do Luxemburgo, filho dos grão-duques do Luxemburgo, surpreendeu na sua mais recente aparição pública ao surgir com Scarlett-Lauren Sirgue, ex-noiva, conforme recorda a revista Hola!.

Tal aconteceu no concerto de Omar Harfouch no Instituto do Mundo Árabe de Paris, tendo os dois posado para os fotógrafos.

Recorde-se que o ex-casal ficou noivo em abril de 2021, sendo que no ano a seguir surpreenderam ao dar conta do término do seu relacionamento.

"Não vamos nos casar. No entanto, não houve problemas entre nós enquanto casal, mas sim diferenças fundamentais de opinião que nos levaram a tomar essa decisão", comunicaram à época numa entrevista conjunta à revista Point de Vue.

A se concretizar, este seria o segundo enlace para Louis. O príncipe já foi casado com Tessy do Luxemburgo, entre 2006 e 2017. Desta relação nasceram dois filhos: Gabriel e Noah.

