Parece que Portugal vai ser palco de mais um enlace real. Depois do casamento da infanta Maria Francisca de Bragança com Duarte de Sousa Araújo Martins em 2023, no Mosteiro dos Jerónimos, a princesa Leopoldina, do Liechtenstein, escolheu Lisboa para celebrar o momento especial

A princesa, que vive em Lisboa, é filha do príncipe Gundakar e da princesa Marie Caroline, e está noiva do lusodescendente Bruno Walter.

De acordo com a revista francesa Point de Vue, a cerimónia civil decorrerá no principado de Liechtenstein, em dezembro, mas em fevereiro de 2026, realizarão a cerimónia religiosa em Lisboa.

Isto deve-se ao facto de os noivos viverem e trabalharem na capital portuguesa. A princesa é ilustradora, enquanto o noivo é realizador, dono de uma produtora audiovisual. O casal namora há um ano.

Curiosamente, a mãe de Leopoldina, a princesa Marie, é madrinha de Maria Francisca de Bragança.

