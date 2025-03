Há mais um membro real que se prepara para subir ao altar, como informou Alberto Miranda, especialista em famílias reais.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, Alberto Miranda contou que a "princesa Hélène d’Orléans, atualmente a viver em Lisboa, está noiva do português Francisco Sottomayor Quinta".

"Hélène, analista de dados, e Francisco, piloto de aviões da TAP, acabam de ficar noivos", destaca.

Mas não fica por aqui e acrescenta que o casamento está marcado para junho de 2026. No entanto, "o local ainda não está definido".

"A princesa, com tratamento de alteza real, é filha dos príncipes Charles-Louis e Iléana d'Orléans, duques de Chartres, neta do príncipe Jacques de França e bisneta dos míticos condes de Paris, que viveram exilados na Quinta do Anjinho, em Sintra. O avô da noiva é irmão gémeo do príncipe Michel de França, pai do príncipe Charles-Philippe d’Orléans, e primo direito do duque de Bragança", explica ainda na mesma publicação.

