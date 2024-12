A infanta D. Maria Francisca, filha dos duques de Bragança, foi investida dama da Ordem Constantiniana de São Jorge, informa o especialista em realeza Alberto Miranda na página de Instagram 'Diário da Realeza'.

Segundo o próprio, também o marido de Maria Francisca, Duarte Sousa Martins, foi investido a cavaleiro, tendo ambos o grau de grã-cruz.

"A cerimónia de investidura dos duques de Coimbra decorreu na Igreja da Memória e foi presidida por D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa e capelão da delegação portuguesa da Ordem Constantiniana, ramo franco-napolitano, chefiado pelo duque de Castro", informa.

"As cerimónias contaram com a presença dos duques de Bragança, de uma representação da Soberana e Militar Ordem de Malta e com o delegado do Reino Unido e da Irlanda da Ordem Constantiniana, entre outros convidados. A missa foi seguida de um jantar no Círculo Eça de Queiroz", termina.

Veja imagens do evento de seguida:

