Menos de um ano depois de anunciar o noivado com a advogada francesa Scarlett-Lauren Sirgue, o príncipe Louis de Luxemburgo está separado.

O membro da realeza, de 35 anos, e a advogada, de 30, confirmaram à revista francesa Point de Vue que terminaram a relação devido a "diferentes objetivos de vida", como cita o Daily Mail.

De recordar que o casal anunciou o noivado em abril do ano passado. Este seria o segundo casamento do príncipe Louis, que anteriormente deu o nó com Tessy Antony, com quem tem dois filhos em comum, o príncipe Gabriel, de 14 anos, e o príncipe Noah, de 12.

Leia Também: Ex-princesa do Luxemburgo partilha novas fotos do filho recém-nascido