Tessy Antony De Nassau, ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo, foi mãe pela terceira vez no final de agosto e tem vindo a transbordar ternura nas redes sociais com fotografias do recém-nascido.

Como pode ver pelas imagens da galeria, o pequeno Theodor, o primeiro filho em comum de Tessy com Frank Floessel, é a nova estrela do Instagram da mãe.

A ativista, de 35 anos, é ainda mãe de Gabriel, de 14 anos, e Noah, de 15, frutos do seu casamento com o príncipe Louis do Luxemburgo.

