Margarida Aranha vive uma fase intensa e feliz da sua vida depois de na segunda-feira, 16 de junho, ter dado à luz o primeiro filho, uma menina a quem deu o nome de Aurora.

Ainda no hospital, a ex-concorrente do 'Love on Top', da TVI, mostrou novas fotografias da bebé e agradeceu a onda de carinho que tem recebido desde que anunciou o nascimento da menina.

"Finalmente já tenho a minha princesa nos meus braços! Ela é mais perfeita do que eu imaginei. Deus é muito perfeito na sua criação e todo o meu parto teve as suas mãos e agradecer-lhe é pouco perante tamanha bênção", começou por escrever.

"Obrigada a todas as mensagens que estou a receber de carinho e amor, vocês são incríveis e obrigada a todos os que acompanharam a minha jornada durante esta gravidez, sempre com uma palavra de incentivo e carinho! Agora a jornada é diferente, eu e a Aurora entrámos numa fase ainda mais mágica, a do conhecimento uma da outra, e será mais uma jornada incrível".

Margarida, que se dedica agora à criação de conteúdo digital, partilhou ainda uma fotografia a amamentar a filha e declarou-se: "cansada, mas feliz".

