No final do mês de julho, o príncipe Joaquim da Dinamarca foi notícia por ter sofrido um AVC, tendo por isso sido submetido a uma operação de emergência. A intervenção correu bem e este acabou por ter alta no dia 3 de agosto.

Entretanto, esta semana, foi revelada a primeira imagem do príncipe nas redes sociais, na qual este aparece já recuperado e na companhia do irmão, Frederico, príncipe herdeiro da Dinamarca.

"O príncipe herdeiro regressou ontem da França, onde nos últimos dias visitou o seu irmão, o príncipe Joaquim, a princesa Maria e os seus dois filhos no castelo Cayx. O príncipe Joaquim continua a recuperar, mas ainda precisa de tranquilidade”, lia-se na publicação.

Na imagem em questão, os dois surgem a tomar o pequeno-almoço juntos no Castelo de Cayx, situado no norte de França, o qual foi a residência de verão da realeza dinamarquesa por muitos anos.

Leia Também: Príncipe Joachim da Dinamarca internado com coágulo no cérebro