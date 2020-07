O príncipe Joachim da Dinamarca sofreu um susto de saúde na noite deste sábado, dia 25, pelo que foi internado e submetido a uma cirurgia de urgência, comunicou a casa real dinamarquesa.

"Sua Alteza Real, o príncipe Joachim, foi internado no Hospital Universitário de Toulouse, em França, na noite de ontem. O príncipe foi operado imediatamente após ser descoberto um coágulo sanguíneo no cérebro e a operação foi bem-sucedida. Sua Alteza está estável hoje", afirma o comunicado, citado pela revista Hello.

O príncipe encontra-se em França em férias de família. O internamento surge dias após celebrar os 18 anos do filho mais novo, Felix.

