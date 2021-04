O príncipe Harry deixou o Reino Unido logo após o funeral do avô, príncipe Filipe, sem esperar pelo aniversário da rainha Isabel II, que completa esta quinta-feira 95 primaveras. Contudo, prevê-se que o seu regresso esteja para breve.

Tudo indica que o duque de Sussex volte a Inglaterra no final de junho para a inauguração da estátua em homenagem à princesa Diana que mandou erguer no Sunken Garden, no palácio de Kensington, juntamente com o irmão, príncipe William.

A inauguração vai acontecer a 1 de julho, dia em que Lady Di completaria 60 anos.

Harry viajou para Inglaterra sem a companhia de Meghan, que por se encontrar grávida foi aconselhada a não realizar a viagem. O duque esteve no país natal cerca de uma semana e rumou para junto da mulher logo após terem terminado as cerimónias fúnebres do avô, que aconteceram no passado sábado.

