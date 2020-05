No último ano, a vida do príncipe Harry sofreu uma volta de 180 graus, disso não há dúvida. Juntamente com a mulher, Meghan Markle, o duque de Sussex afastou-se da realeza britânica de forma a que pudesse viver uma vida mais independente.

Ora, conforme nota agora uma fonte ao The Telegraph, Harry terá confessado aos amigos que "não acredita" como a sua vida tinha mudado tanto.

Para além disso, terá ainda referido que "sente falta dos seus camaradas" de vida das Forças Armadas, onde era conhecido como 'Capitão Wales'. Com o seu afastamento, este deixou de exercer as funções em várias organizações do ramo, algo de que sente saudades.

"Ele estava feliz enquanto servia as FA, depois conheceu a Meghan e desde então a vida tem sido ótima. Mas não acho que ele previu que as coisas iriam mudar tanto como mudaram", disse uma fonte à publicação.

Atualmente, este encontra-se a viver em Los Angeles, Estados Unidos, juntamente com Meghan Markle e ainda o filho, o pequeno Archie, que completa o primeiro ano de vida amanhã, dia 6 de maio.

Leia Também: Harry e Meghan vão lançar biografia a contar o seu lado da história