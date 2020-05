Desde que se afastaram da família real britânica que Harry e Meghan Markle se têm mantido discretos, apenas dedicados às causas sociais com que trabalham. No entanto, parece que os duques de Sussex têm uma 'carta guardada na manga'.

Conforme revela o Page Six, o casal falou com jornalistas de quem são amigos de forma a que estes escrevessem a sua biografia. A ideia seria partilharem o seu lado da história de quando deixaram de ser membros do núcleo principal da realeza e abraçaram uma nova vida, nos Estados Unidos.

Os autores de 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family' entrevistaram o casal antes deste deixar o Reino Unido para irem para o Canadá, tendo depois se mudado para Los Angeles.

A editora fez uma descrição da biografia dando conta que esta "vai além das notícias" dadas na altura, revelando pormenores desconhecidos dos duques e desmentindo rumores.

A biografia irá ser lançada a 11 de agosto.

[Capa da biografia]© Reprodução

