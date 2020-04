Em outubro de 2019, Meghan Markle, com o apoio do príncipe Harry, processou o jornal britânico The Daily Mail e a empresa mãe, a Associated Newspapers, depois de terem publicado uma carta privada que esta escreveu ao seu pai, Thomas Markle.

Esta semana, conforme evidencia a revista Hello!, os procedimentos legais relativos ao processo iniciaram-se, sendo que ao seu dispor os duques de Sussex têm uma equipa de advogados.

Ora, um dos profissionais é Barrister David Sherborne, que já tinha representado a princesa Diana, mãe de Harry, anteriormente.

Sherborne, conforme é indicado, é especialista em "privacidade, confidencialidade e difamação" e já trabalhou com celebridades como Hugh Grant, Kate Moss, Elton John e até mesmo a família Trump.

Importa lembrar que constantemente Lady Di era assediada por paparazzi, um dos motivos que a levou a contratar este advogado.

