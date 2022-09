Filho mais novo do rei Carlos III deixou uma mensagem no site Archewell, que partilha com a mulher, Meghan Markle.

O príncipe Harry deixou uma longa mensagem no site Archewell onde começa por "celebrar" a vida da avó e a "lamentar" a sua partida. "Era mundialmente admirada e respeitada. A sua graça e dignidade inabaláveis permaneceram ao longo da sua vida e agora [são] o legado eterno. Façamos eco das palavras que disse após a morte do seu marido, o príncipe Filipe, palavras que podem trazer conforto a todos neste momento: 'A vida, é claro, consiste em despedidas finais e primeiros encontros'", escreveu Harry, mostrando-se, sobretudo, grato por todos os momentos que viveu com a avó. "Vovó, embora esta despedida final nos traga grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros", destacou, recordando "as primeiras lembranças de infância" com Isabel II, o momento em que a rainha conheceu Meghan Markle e quando "abraçou os amados bisnetos". De recordar que Harry e Meghan Markle - que deram o nó em 2018 - são pais de duas crianças, Archie, de três anos, e Lilibet, de um. "Agradeço estes momentos partilhados consigo e os muitos outros momentos especiais. Já está a fazer muita falta, não apenas a nós, mas ao mundo", afirmou, mostrando depois o seu apoio ao pai, que agora assume o papel de rei Carlos III. "[...] Obrigado pelo seu sorriso contagiante. Nós também estamos a sorrir por sabermos que agora está com o avô, e ambos juntos em paz", rematou. Leia Também: Príncipe William: "Honrarei a sua memória apoiando o meu pai"