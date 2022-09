Foi partilhado um comunicado onde o príncipe William lamenta a morte da avó, rainha Isabel II, apoiando também o pai, rei Carlos III.

Além de destacar que se perdeu uma "líder extraordinária", William lamenta: "Eu, contudo, perdi uma avó. E enquanto lamento a sua perda, também me sinto incrivelmente grato".

"Sabia que este dia iria chegar, mas levará algum tempo até que a realidade da vida sem a vovó pareça real", acrescentou.

No mesmo comunicado, recorda o apoio que a mulher, Kate Middleton, recebeu da rainha e lembrou as férias que os filhos, George, Charlotte e Louis, passaram com Isabel II e as memórias que criaram desses momentos que "vão durar para o resto das suas vidas".

"Agradeço-lhe pela gentileza que demonstrou à minha família e a mim", continuou William, afirmando também que a rainha acompanhou-o "nos momentos mais felizes e nos mais tristes".

"A minha avó dizia que o luto é o preço que pagamos pelo amor", pode ainda ler-se na nota do filho mais velho do rei Carlos III.

"Honrarei a sua memória apoiando o meu pai, o rei, de todas as maneiras possíveis", prometeu.