Esta sexta-feira, dia 8 de setembro, faz precisamente um ano que a rainha Isabel II morreu. A data foi já assinalada publicamente pelo rei Carlos III, mas não foi o único.

O príncipe Harry também fez questão de homenagear a avó, tendo aproveitado a sua presença na cerimónia anual da WellChild - uma instituição de caridade que beneficia crianças gravemente doentes - para recordar carinhosamente Isabel II.

"Como todos sabem, no ano passado não pude comparecer à premiação porque a minha avó tinha morrido. Como provavelmente também sabem, ela teria sido a primeira pessoa a insistir para que eu viesse estar convosco em vez de ir ter com ela. E é por isso que sei que, exatamente um ano depois, ela está a olhar para todos nós esta noite, feliz por estarmos juntos", disse Harry.

De referir ainda que neste dia em que se assinala o primeiro ano após a morte da rainha Isabel II, os príncipes de Gales, William e Kate, vão participar numa cerimónia privada que incluirá uma homenagem à avó de William. Além disso, também partilharam uma mensagem nas redes sociais.

De recordar que Harry - filho mais novo do rei Carlos III e da falecida princesa Diana - continua a viver nos EUA com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet. Depois de ter deixado as funções como membro da realeza, Harry saiu do país natal e foi viver para Califórnia. Ainda assim, continua a viajar para o Reino Unido, como aconteceu esta semana por causa da gala solidária WellChild Awards, que aconteceu na noite de quinta-feira, dia 7 de setembro.

