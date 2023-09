Foi há precisamente um ano, a 8 de setembro de 2022, que ao início da tarde começavam a soar os alarmes de que o pior estaria para acontecer na família real britânica.

Os quatro filhos da rainha Isabel II, assim como os netos, dirigiram-se para Balmoral, na Escócia, onde a monarca se encontrava desde o início do verão. Pelas 18h30 confirmava-se a notícia que os britânicos não queriam receber.

Foi através das redes sociais que a Casa Real anunciou ao mundo a morte da rainha Isabel II, partilhando uma fotografia da soberana a preto e branco, onde aparece serena. "A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã", referia o comunicado, que não só anunciava a morte da monarca que mais tempo reinou em Inglaterra como também a subida do seu filho mais velho, Carlos III, ao trono.

Neste dia, William e Kate Middleton vão participar numa breve cerimónia privada que incluirá uma homenagem a Isabel II.

Isabel II subiu ao trono a 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, no dia da morte do seu pai, e reinou durante 70 anos, tendo celebrado o seu Jubileu de Platina no início de junho de 2022, numa altura em que já evidenciava alguma fragilidade a nível físico. Alguns meses antes, a rainha começou a deslocar-se com o auxílio de uma bengala.

Morreu aos 96 anos em Balmoral, na Escócia, naquela que era a sua residência preferida e foi enterrada ao lado dos pais, o rei George VI e a rainha-mãe, da irmã mais nova, a princesa Margarida, e do marido, o príncipe Philip, na King George VI Memorial Chapel, que foi por ela mandada construir nos anos 60, no Castelo de Windsor.

Leia Também: Rainha Isabel II morreu "sem arrependimentos"

Leia Também: Príncipe Harry manifesta-se e assinala aniversário da morte de Isabel II

[Notícia atualizada às 06h52]