O príncipe Harry terá criado, de forma secreta, uma conta no Facebook quando ainda namorava com Chelsy Davy, destaca agora a imprensa internacional.

De acordo com o Mirror, na altura, Harry usou um nome diferente, Spike Wells.

A conta - que esteve ativa entre 2008 a 2012 - tinha mais de 400 amigos, "incluindo algumas das socialites mais ricas e glamourosas do Reino Unido".

No campo que se refere à cidade natal, Harry disse que era de Maun, Botswana, uma das cidades favoritas do neto da rainha Isabel II. Além disso, terá partilhado ainda na rede social fotos suas com Davy.

