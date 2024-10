A primeira vez que o príncipe Harry visitou o Lesoto foi em 2004, durante um ano sabático. Desde então, o duque de Sussex já esteve várias vezes no país para onde volta para ficar a par do trabalho da sua associação de caridade - a Sentebale.

"A família real do Lesoto, assim como o país em si, têm sido um pilar da minha força nos últimos 20 anos, recebendo-me de braços abertos e com uma enorme generosidade", notou Harry na Assembleia Geral das Nações Unidas na passada semana, em Nova Iorque.

De notar que a Sentebale, que significa 'não me esqueças', foi fundada por Harry e pelo príncipe Seeiso. A organização foi criada em memórias das mães dos príncipes, apoiando crianças e jovens no Lesoto e Botswana infetados com VIH/SIDA.

A propósito desta ligação ao país lembramos na galeria a sua primeira visita que aconteceu quando Harry tinha 19 anos.

